a to uje złamane. a co z hulajnogami, które nie mieszczą się w tej kategorii, bo mają np. siodełko, bo masa większa o pół kilo, albo prędkość max za wysoka o 5 km? czy wtedy fundusz nie wyciąga łap po czyjeś pieniądze? ciekawe co się stanie, jak rano znajdę takie coś na dachu mojego auta i nikt sie do pojazdu nie przyzna?