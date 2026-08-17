Hulajnoga uszkodziła ci auto? UFG nie wypłaci ani złotówki.
Jeśli kierujący hulajnogą elektryczną spowoduje kolizję i nie ma OC, poszkodowany nie może liczyć na odszkodowanie z UFG, ponieważ OC dla hulajnóg nie jest obowiązkowe. Może dochodzić pieniędzy bezpośrednio od sprawcy, np. zawierając z nim ugodę lub kierując sprawę do sądu.the-great-reset
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Komentarze (46)
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Tylko nie mów mi że system kar jest zbędny bo jesteśmy dorośli i każdy sam pilnuje OC ;)
Nie przed rowerem, hulajnogą, pieszym, czy innymi legalnymi pojazdami z którymi można mieć koalizje, ale OC nie muszą mieć.
Więc nie rozumiem waszego zdziwienia, a tym bardziej oburzenia (pomijając to że jesteśmy na głównej wykopka i 3/4 waszej aktywności to wzajemne ragebaitowanie się).
@mocten:
Jak zwał tak zwał. Mogą zakwalifikować jako motorower. Na pewno nie jest już hulajnogą.
Zastanawiam się, bo na chłopski rozum tak to powinno działać. Chyba że UFG jest blokwane przez prawo (np zawarta informacja o pojazdach mechanicznych - hulajnogi nie są pojazdami mechanicznymi).