Ej no ale o co wam chodzi? Gawkowski przecież powiedział, że wiadomo już, "gdzie był błąd w oprogramowaniu, jakie elementy dotyczące procesu i zarządzania tym systemem nie zagrały" i że zostały już one uszczelnione. Przecież "w każdym oprogramowaniu jakaś luka może się zdarzyć". Państwo zadziałało jak trzeba, zastrzeżcie sobie PESEL w mObywatelu i nie kręćcie afery.

A tak w ogóle to załatwił wam tańszego starlinka, czego jeszcze chcecie?