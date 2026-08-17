5 dni a danych brak
Tak wiem, święta itp. ale przestępcy nie mają świąt a państwo zawodzi na całej linii! Ile trzeba czekać na te dane?Basher
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Tak wiem, święta itp. ale przestępcy nie mają świąt a państwo zawodzi na całej linii! Ile trzeba czekać na te dane?Basher
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Komentarze (30)
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@marpic: Klasyczna taktyka obecnego rządu, tzn. potrzebują kilku dni, aby wywęszyć nastroje w społeczeństwie. Potem pora na CS'a… ¯\(ツ)/¯
Pamiętajcie o wyroku sądu, który stwierdza, że jeśli bank się dał oszukać to jego problem, nie wasz.
https://bezprawnik.pl/przelomowy-wyrok-w-sprawie-nieautoryzowanych-transakcji/
@there_is_no_login: No chyba że mówimy o praktyce, wtedy to twój problem. Pół biedy jak będziesz miał kredyt w Polsce, gorzej jak pojedziesz za granicę i dowiesz się że prowadzisz tam drugie życie.
@pablo103:
Ale przepisy sa takie a nie inne. To bank odpowiada za prawidlowe autoryzowanie kredytobiorcy, nie osoba, ktorej tozsamosc zostala skradziona.
A tak w ogóle to załatwił wam tańszego starlinka, czego jeszcze chcecie?