"Nie wyrośniemy z długu". Polska ma coraz głębszy problem
Deficyt budżetu państwa po siedmiu miesiącach 2026 r. przekroczył 141 mld zł. W ciągu miesiąca wzrósł o ponad 17 mld zł. Sytuacja finansów państwa jest trudna, a ekonomista Janusz Jankowiak ostrzega, że nawet poprawa wyniku budżetu nie zatrzyma szybkiego wzrostu długu.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (96)
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- programy typu osiemset plus które kosztują 64 miliardy złotych. Do tego cała masa świadczeń socjalnych (13 i 14 emerytura to 32 mld złotych, waloryzacja - 22 mld).
- ludzi uprzywilejowanych emerytalnie (prokuratorzy, sędziowie, wojskowi, policjanci, rolnicy etc.) którzy dostają emerytury niewspółmiernie wysokie do wpłaconych składek.
- nieopłacalną i roszczeniową bandę kretów która co roku wymaga dosypania 9 miliardów złotych.
- zapadniętą i coraz mocniej zadłużoną służbę zdrowia w której przepalane są gigantyczne ilości
Zadłużanie na ogromną skalę zaczął PIS. Covid i wojna na Ukrainie. Doskonale wiedzieli, że koszty obsługi ich długów wzrosną, że zaczną się spłaty kredytów i wpisali to w projekt
Jaki mit? To jest bardzo proste i dzieje się codziennie...
Wpuszczasz bez ceł i innych regulacji na polski/europejski rynek firmy zewnętrzne, które nie zostaną opodatkowane. Wtedy firmy miejscowe, obłożone podatkami i rgulacjami, będą musiały konkurować z firmami zewnętrznymi (których te podatki nie dotyczą) o tego samego klienta i
@1999: Nie da się, ale jak sie to pisze, to sie dostaje minusy od ekonomicznych analfabetów którym się roi w głowie, że przedsiębiorstwa wezmą te nowe obciążenia na siebie tj. szef zapłaci z własnych pieniędzy, to na pewno jest możliwe! Przestańcie pisać że nie! Niewolnicy korporacji hurr durrr XD
A potem rząd podnosi podatki
Kraj zamieszkany przez tumanów ekonomicznych, niech pada.
@xUnf: j---ć takie życie wtedy... ale 800+ niech zabierają (chociaż pewnie zabiorą mi a jakimś patusom zostawią ( ͡° ʖ̯ ͡°)