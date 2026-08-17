Jak je zmusić do tego, aby dodatkowego obciążenia nie przeniosły na cenę swoich towarów i usług? Potrafisz jakoś wytłumaczyć ten mit?

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Jaki mit? To jest bardzo proste i dzieje się codziennie...Wpuszczasz bez ceł i innych regulacji na polski/europejski rynek firmy zewnętrzne, które nie zostaną opodatkowane. Wtedy firmy miejscowe, obłożone podatkami i rgulacjami, będą musiały konkurować z firmami zewnętrznymi (których te podatki nie dotyczą) o tego samego klienta i