Hity

tygodnia

Jan Frycz nie żyje.
Jan Frycz nie żyje.
3916
Mateusz Gessler - "napiwki w restauracjach powinny być obowiązkowe"
Mateusz Gessler - "napiwki w restauracjach powinny być obowiązkowe"
2717
Pacjentów odsyłano. Przyjmowano tych, którzy byli opłacalni. Nowy skandal.
Pacjentów odsyłano. Przyjmowano tych, którzy byli opłacalni. Nowy skandal.
2603
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 12 osób nie żyje
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 12 osób nie żyje
1986
Zarobki lekarzy w Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu. Radiolog 2741513 zł
1815

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