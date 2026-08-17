McDonalds dysponuje setkami stron informacji o swoich stałych klientach, a ty..
możesz otrzymać kopię danych dotyczących siebie. McDonald's gromadzi obszerne dane dotyczące swoich stałych klientów, tworząc setki stron informacji na temat ich nawyków i preferencji. Klienci mają obecnie możliwość wystąpienia o kopię swoich danych osobowych przechowywanych przez McDonald's oraz...Tired_
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Komentarze (72)
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@wykop_peel_yhm_sprawdz_to: ciekawe spostrzeżenie, takie niezgodne z faktami. McD słynie z tego, że ma smaki, które pasują największej możliwej puli ludzi co wyrażone jest w nijakości. Ani nie za ostre, ani nie za słodkie, ani nie za mdłe, ani nie za kwaśne, ani.... i tak dalej. Idealnie wyliczone, żeby każdy
czyli przechowują setki stron informacji o tym co zamówiłeś, jakich kuponów użyłeś itp
szok!
niedowierzanie!
skandal!
no ale ja jadam tylko w gastro xD