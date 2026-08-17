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Oczywiście artykuł, tak jak żaden debil nie wspomni, że węgiel w Holandii już od dawna odpowiada tylko za maly ułamek produkowanej energii i to nie uleglo praktycznie żadnej zmianie. I ewentualny chwilowy wzrost w żaden sposób nie wpływa na trend jakim jest całkowite odejście od stosowania kopalin.Polecam suche dane zamiast takich sensacyjnych gówien:Bo w komentarzach już leci obrona tezy jak to tani wungiel jest dobry bo jest tani i