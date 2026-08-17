Węgiel wraca do łask w Holandii. Wzrost produkcji napędzają ceny energii
Holenderskie elektrownie węglowe wyprodukowały już w tym roku roku więcej energii niż w całym 2024 r. podał w poniedziałek dziennik Het Financieele Dagblad, powołując się na dane platformy Nationaal Energiedashboard. Wzrost napędzają wysokie ceny energii i większy eksport prądu.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (26)
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xD
Już @przemyslaw-priemek się ślini, że dostanie 21 pensję, bo przeczytał clickbaitowy tytuł
Polecam suche dane zamiast takich sensacyjnych gówien:
https://ourworldindata.org/profile/energy/netherlands
Bo w komentarzach już leci obrona tezy jak to tani wungiel jest dobry bo jest tani i
Kiedyś. Teraz zrównują się poziomem z kresy.pl powoli.
https://www.aktualnaagenda.pl/news/4652
@przekliniak: na aktualnaagenda są linki do źródeł, a nie źródła same w sobie. Np. pierwszy przytoczony link, jako źródło ma Businessinsider:
Dlatego musimy dopłacać 10 miliardów rocznie do kopalnia aby w razie kryzysu sprowadzać go z Australii
( ͡° ͜ʖ ͡°)