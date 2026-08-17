T-Mobile przejmuje Fiberhost i INEA. Wielkie zmiany na rynku internetu światłowo
Deutsche Telekom, właściciel T-Mobile Polska, podpisał umowę przejęcia 100% udziałów w Fiberhost i INEA. Wartość transakcji wynosi około 1 mld euro. Jeśli zostanie ona zatwierdzona przez odpowiednie organy, T-Mobile Polska znacząco wzmocni swoją pozycję na rynku internetu stacjonarnego.polkrop
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Komentarze (42)
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@Lilac: Ale wiesz, że dotychczasowym właścicielem jest australijski fundusz inwestycyjny?
U nas wszystko co osiągnie sukces (często dzięki publicznym pieniądzom) albo sie sprzedaje zagranicznym spółkom, albo celowo niszczy by nie robiło konkurencji zachodnim korporacjom.
Nie T-Mobile polska wzmocni swoją pozycje tylko:
zaraz się zeszmaci
inea to była mega spoko sieć i działała lata temu już w mniejszych przybytkach w wielkoposce oferująć spoko parametry