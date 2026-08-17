Pamiętam jak 5 lat temu poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną do fiberhost na Optical Network Specialist. Dwa etapy rozmowy, żeby na końcu dowiedzieć się, że proponują 2800zł netto plus premie rzędu (jak będę zajebiście pracował) 400zł xD Jak zapytałem, czy są przewidywane jakieś podwyżki po roku, to dowiedziałem się, że nie.