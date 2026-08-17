Robi się z tego aferę jakby to były jakieś unikaty i starodruki.

Podczas gdy pewnie są to jakieś książki które wydane przed erą internetu nie były na tyle komercyjnie wartościowe żeby ktoś to digitalizował i robił z tego ebooki.



Co to jest to nie wiem - potencjalnie mogą być nawet jakieś stare skrypty uczelniane czy coś, ale jakoś bardziej sądzę że bardziej jakieś czytadła w stylu "harlekinów" itp.



Pewnie nie tyle cenne ze względu na Pokaż całość