Śledzenie przesyłki rzadkiej książki doprowadziło do ośrodka treningowego AI
Dziennikarze ukryli AirTag w przesyłce rzadkiej książki. Miejscem docelowym był magazyn Amazon w Las Vegas w stanie Nevada. Pracownicy twierdzą, że jedyne co robią to odbierają ogromne ilości rzadkich książek, rozcinają je i skanują. Książki później są niszczone.Miantonomo
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Komentarze (24)
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Podczas gdy pewnie są to jakieś książki które wydane przed erą internetu nie były na tyle komercyjnie wartościowe żeby ktoś to digitalizował i robił z tego ebooki.
Co to jest to nie wiem - potencjalnie mogą być nawet jakieś stare skrypty uczelniane czy coś, ale jakoś bardziej sądzę że bardziej jakieś czytadła w stylu "harlekinów" itp.
Pewnie nie tyle cenne ze względu na
Jeżeli przy tym dla zeskanowania danego wydania wystarcza im jeden egzemplarz, szkoda dla kultury w większości przypadków może być niewielka. Problem zaczyna się tam,
@hellfirehe: Ale tu kompletnie nie chodzi o niszczenie książek w procesie xD
Tu chodzi ponownie o kradzież praw autorskich do uczenia zasranego AI. Tylko w przypadku skanowania dowody trudniej zebrać. Praktycznie każdy model powstał korzystając z pirackich książek, muzyki, filmów i gier. I wtedy korpo nie ma problemu z kradzieżą własności intelektualnej. Niektórzy dostali za to minimalnie po
Do tej pory nikt się nie przejmował, że te książki kurzyły się i gniły gdzieś w jakichś sklepach i antykwariatach. Problem pojawił się dopiero kiedy okazało się, że ktoś je kupuje :v
Także to jest proces nieodwracalny i faktycznie jest jak palenie książek
(╯︵╰,)
Niestety ludzie ciągle podchodzą do książki z parodekadowym opóźnieniem, gdy książka była głównym nośnikiem wiedzy( to