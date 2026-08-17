Pan Brzoska już raz wygrał z Metą. Problem jest prawny. Poprzednio Sąd Apelacyjny w Warszawie przyznał małżeństwu (p. Brzosce i jego małżonce) zabezpieczenie powództwa, zobowiązując Metę do usuwania i blokowania reklam z ich wizerunkiem. Obecnie Meta dopuściła do emisji reklamy z p. Brzoską, zresztą zawierającą materiał mogący uczynić uszczerbek na jego wizerunku jako twarzy ogromnego europejskiego biznesu. Meta miała to prawomocnie zabronione przez sąd. Nie wykonała orzeczenia. Wobec zaangażowania władz RP jest Pokaż całość