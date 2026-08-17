Brzoska na wojnie z Metą. Wicepremier: Meta nie jest ponad prawem.
Rafał Brzoska krytykuje Metę za blokadę konta i obecność fake newsów. Krzysztof Gawkowski zarzuca korporacji cenzurę.Oko_Spawacza
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Rafał Brzoska krytykuje Metę za blokadę konta i obecność fake newsów. Krzysztof Gawkowski zarzuca korporacji cenzurę.Oko_Spawacza
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To się Brzosiu możesz zdziwić.... ale autentycznie trzymam kciuki za pozytywny wynik questa :)
I masz moje uznanie bo jako nieliczny, wskazujesz palcem tam gdzie jest problem a nie zamykasz ryj bo kiełbaska wyborcza ważniejsza.
jego rada dla 18 milionów Polaków, które dane wykradli "zastrzeżcie pesel"
@1999: masz na myśli że Pan Jakub Turowski ma konflikt interesów pracując jednocześnie w Mecie i majac doskonałe warunki do lobbingu w Radzie do Spraw Cyfryzacji https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rada-do-spraw-cyfryzacji ?