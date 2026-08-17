Uzależnienie od jedzenia to jeden z gorszych nałogów.Nie dośc że jak już odstawisz niezdrowe rzeczy cukry itd. to zostajesz z bagażem wypracowanym latami nałogu do zrzucenia w perspektywie kolejnych kilku miesiecy/lat.Do tego bedąc cały czas otoczony pokusami i jedzeniem, źródłem nałogu które teraz musisz dawkować w odpowiednihc proporcjach.Sam nie jestem gruby ale rozumiem jakie to może być ciężkie.