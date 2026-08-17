Otyłość przyspiesza starzenie organizmu na kilka sposobów
Naukowcy z Sichuan University wykazali, że nadmiar tkanki tłuszczowej nasila stan zapalny, skraca telomery i uszkadza mitochondria, przyspieszając biologiczne starzenie się organizmu. Autorzy przeglądu wskazują, że popularne leki, takie jak semaglutyd, mogą częściowo odwrócić te procesy.real_scoria
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Komentarze (10)
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Żyją 2x krócej ale jedzą 2x dłużej.
Nie naukowcy, tylko tluszczofoby, a nauka jest fat-shamingowa. Trzeba zakazać takich badan, bo cialopozytywni czuja dyskomfort.