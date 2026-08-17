Ice to tłuki i to srogie, ost. aresztowali i deportowali cala rodzine w trybie przyspieszonym a finalnie sie okazalo, ze pomylili nie tyle co domy dzielnice w new jersey xD. Po wyladowaniu w Hiszpanii celnicy pobrali odciski i nie zgadzaly sie z tym co dostarczyl ice inni ludzie inne dokumenty i oczywiscie zdjecia xD. Rodzice od 20 lat maja obywatelstwo a dzieci juz tam sie urodzily. Jaka beka z jełopów.