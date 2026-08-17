Polka legalnie mieszkająca w USA siedzi od roku w areszcie ICE
Beata Siemionkowicz, od 20 lat na zielonej karcie, została aresztowana przez ICE. Zamiast zostać szybko deportowana od roku siedzi w areszcie i nie ma informacji co się z nią stanie.KubaGrom
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Komentarze (67)
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@D4Ru73K: Mama znajomego od 10 lat próbuje zalegalizować swój pobyt w USA i pomimo opłacania prawnika i posiadania wszystkich papierów wciąz 'jest w kolejce'
@normikoski: Przecież masz zaznaczone ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@paulander90: Czyli klasyczne "Kiedy widzisz jak ICE ładuje do nieoznakowanego furgonu tego somsiada-złodzieja" xD
Pytanie pozostaje jednak gdzie jest w tym wszystkim administracja Polski oraz prawnicy?
@silentpl: hehe, no tak, nie mieszkała i nie płaciła podatków w Polsce od 30 lat (wyjechała do USA w 1995). A teraz wszyscy mają się jej rzucić na pomoc...
@silentpl: a potrzebna nam jest kolejna złodziejka w Polsce?
ICE potrafiło d---------ć się do rodzin pochodzenia meksykańskiego w Californii mimo że California była meksyku xddd
państwo które ma mniej lat niż drzewa w naszych parkach, państwo które jest zbudowane z imigrantów, państwo które zatłukło na śmierć indian i zaczęło ich nazywać imigrantami xd
państwo w których chodniki są zawolone zombie i bezrobotnymi i psychopatami nas próbuje pouczać jak mamy żyć
w czym problem?
Trump wiele rzeczy spierd*lił koncertowo ale dobrze że za imigrantów sie wziął bardziej niż wszystkie rządy USA od lat 80 razem wzięte