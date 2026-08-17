Polacy nie odejdą od gotówki. Mamy w domach rekordowe 456 miliardów
Polacy zgromadzili łącznie na koniec I kwartału sumę 456 mld zł w gotówce. Łączna wartość aktywów przekroczyła już 4,1 bln zł, ustanawiając rekord. Gotówka stanowi 11,1 proc. całego finansowego majątku. Więcej posiadamy jedynie środków trzymanych na kontach w bankach. Gotówka nie idzie w odstawkę,FXMAG
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Komentarze (64)
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vs. Szwajcarzy ktorzy po referendum zabetonowali prawo do gotowki w Konstytucji. Kropka i załatwione, wy rozumiecie ze to inicjatywa wspólna obywateli?
Polak bedzie tylko marudzil jak mu źle, za tydz. calkiem zapomni, zacznie marudzic na inne rzeczy i tak dekadami na nic nie ma wplywu, z braku samodzielnosci odbija sie od ustawy do ustawy narzuconej przed rzady PoPisu, potem biadoli. Smutne, ale prawdziwe.
Co i rusz słyszy się, że jakaś tępa dzida w wieku emerytalnym przekazała naciągaczom kilkaset tysięcy złotych.
Czyli nie jest tak źle, co nie?
:-P
takie puste gadanie aby był artykuł
Choć inflacja 20% za pisu i tak tę kasę przetrzebiła.