Spokojnie małymi krokami zlikwidują

vs. Szwajcarzy ktorzy po referendum zabetonowali prawo do gotowki w Konstytucji. Kropka i załatwione, wy rozumiecie ze to inicjatywa wspólna obywateli?Polak bedzie tylko marudzil jak mu źle, za tydz. calkiem zapomni, zacznie marudzic na inne rzeczy i tak dekadami na nic nie ma wplywu, z braku samodzielnosci odbija sie od ustawy do ustawy narzuconej przed rzady PoPisu, potem biadoli. Smutne, ale prawdziwe.