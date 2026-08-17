Emigranci zdecydowali się na odważny oficjalny protest by w ten sposób dać wyraźny znak władzom Hiszpanii że ciemiężeni bardzo by chcieli szukać schronienia w Hiszpanii kontynentalnej. Ponoć są zmuszeni spać na plaży a tam śmierdzi i jest im w nocy zimno! Bilans do tej pory to 15 gwałtów.