Emigranci przybyli na Ceute ogłosili oficjalny protest
Emigranci zdecydowali się na odważny oficjalny protest by w ten sposób dać wyraźny znak władzom Hiszpanii że ciemiężeni bardzo by chcieli szukać schronienia w Hiszpanii kontynentalnej. Ponoć są zmuszeni spać na plaży a tam śmierdzi i jest im w nocy zimno! Bilans do tej pory to 15 gwałtów.kemot-iksworkal
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Komentarze (45)
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@Imie_Lukasz_Nazwisko_PoTacie: Jak to nie zapraszał? Hiszpania ostatnio zalegalizowała pobyt wszystkich nielegalnych migrantów, wiec trudnie to odczytać inaczej niż zaproszenie. Hiszpania powinna za to zostać wylaczona ze strefy Schengen.
@Hole_to_another_universe: Dlaczego z góry zakładasz, że jest katolikiem?
@krol_europy: Lepiej utopić żeby już nie wracali.
słyszałem że w Libii są miejsca dla takich tuaczy gdzie sie nimi ktoś zajmie