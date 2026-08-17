Od września zmiany w szkolnych stołówkach. Mniej mięsa na talerzu
Od nowego roku szkolnego zmienią się zasady żywienia w przedszkolach i szkołach. W jadłospisach pojawi się więcej produktów roślinnych, a mniej mięsa.Helix
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Od nowego roku szkolnego zmienią się zasady żywienia w przedszkolach i szkołach. W jadłospisach pojawi się więcej produktów roślinnych, a mniej mięsa.Helix
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Komentarze (51)
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@Inozythol: To może inaczej: wyjmij kija z książki ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
Coca-coli i przetworzonych słodyczy też nie będą mogły kupić, bo troska o zdrowie, prawda? Prawda?