Oj, prawda. Gdy starałem się o rentę z tytułu całkowitej głuchoty, zostałem spuszczony po rynnie. Bo w ówczesnych polskich przepisach takie osoby jak ja po prostu nie istniały. Mogli być tylko głuchoniemi - a ja niestety mówiłem ¯\(ツ)/¯Tak sobie myślę, że gdybym wtedy wręczył jakąś łapówkę to by problemu nie było. Ale wtedy byłem bardzo młody, z głową napakowaną ideałami i nawet o tym nie pomyślałem.