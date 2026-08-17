Orzecznicy kontra rzeczywistość: niedowidząca staruszka zdrowa według urzędu
Komisja lekarska uznała, że prawie niewidząca kobieta nie wymaga pomocy osób trzecich, ignorując dokumentację medyczną. To kolejny przykład na to, jak system orzecznictwa potrafi bezdusznie ignorować faktyczny stan zdrowia pacjentów.kocurek66
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Komentarze (24)
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Mi przy wielu różnych chorobach, które zniszczyły mi dzieciństwo i socjalizację, właściwie zamknęły głównie w domu + niedawno przebyta agorafobia, renta się nie należy xD
Nie wiem jak chorym trzeba być, aby dostać rentę. Pracy niepełnosprawnemu też nie chcą dać / znaleźć i weź tu żyj¯\(ツ)/¯
Bo w tym systemie to osoba chora ma udowodnić, że jest chora, a jeśli jest zbyt chora na to, aby to zrobić to.. dla systemu jest zdrowa ¯\(ツ)/¯
@K1DoN: jakkolwiek żle to zabrzmi, ale choroby typowe wieku starczego. Do zaleczenia, minimalizacji, ale na pewno nie dają dodatkowego exp w orzeczeniach.
@K1DoN:
no i przeciez dostala lekki. Na umiarkowany/ciezki, to jednak trzeba sie naprawde postarac :)
w artykule jedyne związane ze wzrokiem to wzmianka że nie widzi na jedno oko...
@Boobees:
a co? Wiek ma byc ograniczeniem? Nie mozna pracowac na emeryturze, czy o co chodzi? Skoro moze pracowac, to moze tez ZAJMOWAC SIE SAMA SOBA. O to w tym tak naprawde chodzi.
a przede mną był koleś ze szklanym okiem.
Dostał A... bo nie przyniósł gapa zaświadczenia od okulisty, że nie ma oka. Nic nie pomogło, jak je przy komisji wyjął i położył na stole.
Ostatecznie kazali mu załatwić zaświadczenie i się odwołać.
na badaniu wzroku zgadywał literki na tablicy
przeszedł śpiewająco
potem sprawdził i nie trafił ani jednej z literek, ale 50 zeta lekarz wziął
Oj, prawda. Gdy starałem się o rentę z tytułu całkowitej głuchoty, zostałem spuszczony po rynnie. Bo w ówczesnych polskich przepisach takie osoby jak ja po prostu nie istniały. Mogli być tylko głuchoniemi - a ja niestety mówiłem ¯\(ツ)/¯
Tak sobie myślę, że gdybym wtedy wręczył jakąś łapówkę to by problemu nie było. Ale wtedy byłem bardzo młody, z głową napakowaną ideałami i nawet o tym nie pomyślałem.
komisja: skąd pan to wie
-bo kuwa przychodzę 7 dni pieluchy mu zmieniać
komisja: ale nie ma pan na to żadnych papierów
-nie
w nfz na wszystko trzeba mieć papier, jak nie masz nogi to widok nie wystarczy trzeba mieć papier