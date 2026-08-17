Linus Torvalds wydał jądro Linux 7.2 bez dodatkowego tygodnia testów
Nowe jądro Linux 7.2 trafiło do użytkowników wcześniej niż zwykle, mimo że deweloperzy musieli w ostatniej chwili wycofać fragment kodu planowania zadań GPU z powodu błędów. System zyskał m.in. wstępne wsparcie dla czipów Apple M3 i lepszą obsługę kart AMD oraz Intel Arc.real_scoria
- #
- #
- #
- #
- #
- 47
- Odpowiedz
Komentarze (47)
najlepsze
Jeśli lubisz AI-slop:
(ʘ‿ʘ) appleboye tego nie popierają.
U mnie już od ponad dekady. (｡◕‿‿◕｡)
Kto to tłumaczył ejaj?
BTW: Mamy 2026...