Prawie 5 lat temu kupiłem chłodzenie AIO Arctic Liquid Freezer II 360. Chodziło do ubiegłego tygodnia kiedy to procesor bez żadnej przyczyny zaczął się gotować (do punktu odcięcia). Zdiagnozowałem wstępnie brak wibracji - klękła pompka. Byłem już bliski kupna nowego chłodzenia, bo jednak mineło już prawie 5 lat, ale przypomniałem sobie, że Arctic samodzielnie jakiś czas temu retroaktywnie zwiększył gwarancję z 2 do 5 lat dla wszystkich swoich produktów - sprawdziłem datę zakupu - zmieściłem się o miesiąc.



Wysłałem do nich zapytanie o to czy w ogóle się łapię - opisałem problem. Poprosili o nadanie do głównej siedziby celem weryfikacji. Jeden kurier później dostałem informację, że produkt dotarł, co prawda działa bo pompa dalej kręci ale jego wydolność cieplna osłabła poniżej ich kryterium jakościowego i w zamian za tamte chłodzenie przysłali mi nowiutkie Liquid Freezer III Pro z RGB (czego poprzednie nie miało) - do tego dorzucili jeszcze stopkę, kilka chusteczek do wyczyszczenia procesora i ich najnowszą pastę termoprzewodzącą żebym nie musiał kupować niczego do tej wymiany.