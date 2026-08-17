Na wykopie często opisywane są przypadki gdy konkretny producent lub sklep lekceważy klienta i np. odmawia obsługi gwarancyjnej, albo w inny sposób podważa zaufanie do swojej marki.
Ja mogę podać przeciwny przykład - jak powinna wyglądac obsługa gwarancyjna i jak zaufanie do marki się buduje.
Prawie 5 lat temu kupiłem chłodzenie AIO Arctic Liquid Freezer II 360. Chodziło do ubiegłego tygodnia kiedy to procesor bez żadnej przyczyny zaczął się gotować (do punktu odcięcia). Zdiagnozowałem wstępnie brak wibracji - klękła pompka. Byłem już bliski kupna nowego chłodzenia, bo jednak mineło już prawie 5 lat, ale przypomniałem sobie, że Arctic samodzielnie jakiś czas temu retroaktywnie zwiększył gwarancję z 2 do 5 lat dla wszystkich swoich produktów - sprawdziłem datę zakupu - zmieściłem się o miesiąc.
Wysłałem do nich zapytanie o to czy w ogóle się łapię - opisałem problem. Poprosili o nadanie do głównej siedziby celem weryfikacji. Jeden kurier później dostałem informację, że produkt dotarł, co prawda działa bo pompa dalej kręci ale jego wydolność cieplna osłabła poniżej ich kryterium jakościowego i w zamian za tamte chłodzenie przysłali mi nowiutkie Liquid Freezer III Pro z RGB (czego poprzednie nie miało) - do tego dorzucili jeszcze stopkę, kilka chusteczek do wyczyszczenia procesora i ich najnowszą pastę termoprzewodzącą żebym nie musiał kupować niczego do tej wymiany.
Dla mnie to jasny sygnał, żeby kolejne chłodzenie kupić znowu od Arctic.
Komentarze (21)
najlepsze
1. Cena niezła, niewiele więcej niż noname lub brandowane chińskie wynalazki
2. Jakość rewelacyjna, design marketing amazing może nie jest najwyższy (i moze to dobrze, że nie inwestują w fikuśne kształty i kolory), ale od strony inżynieryjnej produkty są "dopracowane po niemiecku" (w starym tego słowa znaczeniu)
3. Stosunek cena/jakość daleko poza skalą:)
4. Jak widać - współpraca, obsługa gwarancyjna też jest przyjemna.
Jak coś to
https://www.corsair.com/pl/pl/explorer/diy-builder/fans/how-to-tell-which-way-pc-fans-will-blow/
Przysłali mi nieodpłatnie drugi - co prawda dwa lewe brackety xD ale do tego czasu sobie już znalazłem zagubiony.
Kiedyś też potrzebowałem jakiś kabel do zasilacza, to też bez problemu wysłali, co prawda zapłaciłem tam chyba 10zł za kabel i 10zł za przesyłkę ale jednak pozytywnie.