Mateusz Gessler - "napiwki w restauracjach powinny być obowiązkowe"
A mi się tam wydawało, że obowiązkowe powinno być godziwe wynagrodzenie dla pracowników. Ale najwyraźniej tak nie jest.Edonik
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A mi się tam wydawało, że obowiązkowe powinno być godziwe wynagrodzenie dla pracowników. Ale najwyraźniej tak nie jest.Edonik
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Komentarze (143)
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https://www.youtube.com/watch?v=dgYTJpLN_-o
@Zeswirowany_Michal:
Stawka za pracę kelnera powinna wynosić 0zł, niech się sami opłacą z