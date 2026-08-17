Monopol na okulary korekcyjne.
Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego okulary, których produkcja kosztuje od 5 do 8 dolarów, trafiają do sprzedaży za 250 dolarów lub więcej? Odpowiedź leży w EssilorLuxottica imperium warnym 165 miliardów dolarów, które przez 60 lat po cichu przejmowało niemal każdy element globalnej branży.makrofag74
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Komentarze (60)
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kawałek wytryśniętego plastiku z śrubeczką, droższy od sporego zestawu lego
na tych oby elementach marża to tysiące %
realnie koszt produkcji, dystrybucji oprawek to ok 3-10zł w zależności czy chiny czy EU
cała branża beauty i mody na tym bazuje
Wiec tak mozna zbic na tym majatek, jedynym
Żona też już kilka par ma i szkła lepsze niż te co w Polsce kupowała (pewnie też dlatego, że dużo lepsze szkła na ali są dużo tańsze niż najtańsze szkła z jakiegoś gównolitu w Polsce)
Oprawki to w ogóle złodziejstwo w Polsce i tu
I ci debile to kupują...
Cały 19 i początek 20 wieku to był empiryczny dowód że kapitalizm konkurencyjny zmierza zawsze w kierunku kapitalizmu monopolistycznego. Po co konkurowac jak mozna skupić pionowo branże, uzaleznic wszystkich i łoic konsumenta?
Za 150-200zl ma sie przyciemniane okulary na recepte. Czesto sa kody zniżkowe. Takich stron jest mnóstwo. Najczęściej produkcja w Chinach lub Turcji, jakość super. Najzwyklejsze oksy z korekcja mozna kupic za 50-100zl
Ja ktoś jeszcze kupuje u optyka po 500-1500zl to nawet mi go nie żal
co tam kto lubi, sam kupiłem szkła korekcyjne do oculusów montowane w oculusach za grosze w chinach,
zamaist w pl za 2k