Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego okulary, których produkcja kosztuje od 5 do 8 dolarów, trafiają do sprzedaży za 250 dolarów lub więcej? Odpowiedź leży w EssilorLuxottica imperium warnym 165 miliardów dolarów, które przez 60 lat po cichu przejmowało niemal każdy element globalnej branży.