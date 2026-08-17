Butelki po małpkach irytują Polaków. "Istna plaga"
Polacy są sfrustrowani zaśmieceniem swoich okolic. Opakowania po jednorazowym szkle przeszkadzają im prawie tak samo jak psie odchody.PortalSpozywczy
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Polacy są sfrustrowani zaśmieceniem swoich okolic. Opakowania po jednorazowym szkle przeszkadzają im prawie tak samo jak psie odchody.PortalSpozywczy
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Komentarze (89)
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Mnie irytują też, ewidentnie autonomiczne, samochody które na zachodzie wjeżdżają w tłumy
¯\(ツ)/¯
@aresius: tekst początkujacego alkoholika, ładnie idzie
@papiez_akrobata: Może to, że dowalili ten podatek również do napojów bez cukru? :)
Moim zdaniem powinny wejść do systemu kaucyjnego natychmiast. I to nie za 50 gr, ale za 5 zl. Jest wypijana zazwyczaj na hejnał w pobliskiej bramie, więc konsument od ręki takie szkło zwróci.
@rajet: no to wiadomo, że rząd musiał zrobić "durzy muzg moment" i wdrożyć prawo działające zupełnie na odwrót xD
Mało rzeczy tak mnie wpienia jak jakaś zapita morda robiąca metafizykę z chlania "mordeczko bo ja musze jednom bo mnie nosi/telepie/bo chory chodze" - pod prąd i kopać tak długo aż na widok małpki będzie go skręcało