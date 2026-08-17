brzmi jak artykuł sponsorowany by reklamować kaucje na małpki. Następnie rząd będzie chwalił się sukcesem że sprzedaż małpek a w tym alkoholu w naszym kraju zmalała ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) a prawda taka że mniej żuli będzie kupować małpki jak im podniosą ich cene o jakieś 1zł i przejdą po prostu na większe butelki albo będą sami sobie odlewać