Koniec pytania „kto kierował”. Projekt ustawy radarowej UD263 w liczbach
Przeanalizowaliśmy projekt UD263. Zakłada on m.in. opłatę administracyjną od 1500 do 7500 zł za brak wskazania kierującego. Sprawdzamy, co dokładnie ma się zmienić i jakie skutki może to mieć dla właścicieli aut.Nomando
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Komentarze (134)
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@WOparachAbsurdu: Polacy są niepełnosprawni emocjonalnie. W sumie to takie dzieci uwięzione w ciele dorosłego człowieka. Zawodzą jak mama daje brokuła do zjedzenia. Przepisy mają na celu rozprawienie się z oszustami, którzy złapani na fotoradarze gadają ''mój przyjaciel Gruzin'', a malkontenci płaczą chyba dla zasady, bo całe życie są obrażeni na państwo. Gen sarmacki trzeba wyplewić.
Konsekwencje wpisu są dotkliwe. Przy każdej kontroli drogowej inspektor ITD, policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej albo Służby Celno-Skarbowej ma obowiązek sprawdzić pojazd w rejestrze. Trafienie oznacza mandat albo pobór opłaty na miejscu. Odmowa zapłaty to
W wielu krajach jest krótka piłka: mandat idzie na pierwszego właściciela. To jego odpowiedzialność, komu powierza auto i jak zabezpiecza się przed szkodami czy mandatami.
W niektórych systemach prawnych można przenieść odpowiedzialność tylko z umową najmu/leasingu.
@Frijheid2:
Na spółkę z o.o.?
Na leasingodawcę?
Na wypożyczalnię?
@mo_ominek: nie jest.
@zb1gu:
Zapominasz, że właściciel może na przykład nie mieć prawa jazdy.
Albo w ogóle nie być osobą fizyczną.
I wtedy co - wlepisz punkty firmie leasingowej, albo spółce z o.o. ?
U nas bydło jest rozpanoszone przez policję co sama parkuje jak cwoki, oraz niską ściągalność.
@Lukkison_81: nie trzeba, kierował pajeet streetshitter z pakistanu i na tym się sprawa skończy xD
Nie masz obowiązku prowadzić ewidencji użytkowania pojazdu (prywatnego). Wręcz nie masz prawa dokonywać legitymowania innych.
Ale auto oddajesz do serwisu. Oddajesz myjni/detalingowi, itp. Dajesz się przejechać potencjalnemu kupującemu. Pożyczasz koledze, a on daje prowadzić swojej kochance. Itd. może ktoś go ukraść lub dokonać "czasowego zaboru mienia"- a my (np na wakacjach) nie mamy żadnego
@hrumque: Ponarzekałeś gratis, a za dobre rozwiązania nikt ci nie płaci. Inne nacje rozwiązały ten problem, że to właściciel pojazdu ponosi odpowiedzialność, gdy nie można ukarać kierującego i jakoś nie ma tam problemu. W szczególności problemu z nieopłaconymi mandatami. Tak tylko przypomnę, że problem nie jest marginalny, bo nie udaje się wyegzekwować około 30% mandatów.
Muszę przyznać, że ten projekt jest wyjątkowo docięty bo z automatu ucina wszelkie warcholstwo (no z wyjątkiem opłata za brak punktów/zatrzymania pj), wręcz nie pasuje do polskich realiów. Szkoda, po pewnie z tego powodu skończy się