I tak to guzik da. Jakiś czas temu nagrałem na kamerce debila co wyprzedzał przez skrzyżowanie, ciągłą i podwójne przejście dla pieszych. Kumulacja, która powinna skutkować zabraniem prawa jazdy. Wysłałem nagranie, po pół roku umorzenie bo właściciel pojazdu wskazał jako kierowcę kolegę z Egiptu. I ten kolega nie raczył odpowiedzieć na pismo z policji. Czyli można majtczakować, tylko trzeba mieć kolegę w jakimś zadupiastym kraju.