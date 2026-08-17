Zarobki lekarzy w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie. 505 lekarzy, 24 ponad 1mln ZŁ
Zarobki lekarzy w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. (2025): Liczba lekarzy: 505 Budżet płac: 156,1 mln zł Max. wynagrodzenie: 2,3 mln zł Ponad 1 mln zł: 24 lekarzy (!) Ponad 500 tys. zł: 102 lekarzy Pamiętajcie! Zarobki 100k na NFZ w jednym miejscu pracy to WYJĄTEK!!!birman
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Komentarze (32)
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@giorgioborgio: To zaczelo sie duzo pozniej. Obecna sytuacja to zasluga glownie pisu
- górników
- Policjantów i żołnierzy (brak zagrożenia ze ktoś zastrzeli, emeryturka w młodym wieku, biorą każdego)
- kobiet
- lekarzy
- Może nawet rolnikow bo KRUS (ale norwescy rolnicy tez maja dobrze z tego co
TLDR:
- rekordzista zarabia 2,3 mln
- 23 kolejnych zarabia średnio 1,3 mln
- 78 kolejnych zarabia między 0,5-1 mln
Podawanie konkretnych kwot robi się tu ciężkie, bo poniżej 100 tys. może oznaczać zarówno 99 tys., może być płacą etatowego stażysty (czy chyba nawet rezydenta), a może być jakąś pojedynczą usługą za 1000zł.
Przyjmując jakieś tam już (trochę instytut danych z d--y się robi) założenia można podzielić
kółeczko wzajemnej adoracji, każdy cwany, każdy śliski - i wszędzie n----------ą propagandą sukcesu czego to nie robią - powiaty, gminy, miasta, w każdym mieście i powiecie lubuskiego działają darmowe gazetki propagandy rozwane i wrzucane do skrzynek w blokach,
@Kroovka8
samo to ze 5% lekarzy odpowiada za 21% budzetu az sie prosi o sprawdzenie czy na pewno ci rekordzisci az tyle razy wiecej pracy wykonuja rzetelnie, nawet tych 102 co zarabiaja 40k miesiecznie.
No chyba ze typ pracuje po 8h dziennie zeby sie nie przemeczac i po prosut ma stawke 1000 zl za godzine bo w gorzowie pracuje swiatowej klasy
przy naomrlnym etacie to ile wychodzi na godzine? za niedlugo lekarze specjalisci z niemiec beda do nas przyjezdzac na zarobek
Zajac sie skrajnymi przypadkami, ale ta statystyka pokazuje, ze >95% zarabia racjonalnie
Mozna minusowac, ale faktow wynikajacych z podstawowej matematyki to nie zmienia
Komentarz usunięty przez moderatora
@tutajsiemylisz: z podstawowej matematyki wynika też, że jesteś debilem, który nie potrafi wyciągać wniosków z podstawowej matematyki ( ͡° ͜ʖ ͡°)