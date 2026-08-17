Hity

tygodnia

Pacjentów odsyłano. Przyjmowano tych, którzy byli opłacalni. Nowy skandal.
Pacjentów odsyłano. Przyjmowano tych, którzy byli opłacalni. Nowy skandal.
2588
Samica rysia zastrzelona. To już kolejny ryś zastrzelony przez kastę myśliwską.
Samica rysia zastrzelona. To już kolejny ryś zastrzelony przez kastę myśliwską.
2400
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 12 osób nie żyje
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 12 osób nie żyje
1952
Zaginął tata mojej koleżanki w Warszawie, wyszedł na rower
Zaginął tata mojej koleżanki w Warszawie, wyszedł na rower
1772
UWAŻAJ! Restauracja Harnaś - Kościelisko
UWAŻAJ! Restauracja Harnaś - Kościelisko
1648

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