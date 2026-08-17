Tłumaczenie lekarzy jest takie, że jakby byli na zwykłych etatach, a nie mieli płacone od procedury, to by nie pracowali lub stosowali strajk włoski, czyli robili absolutnie minimum. Czaicie tych odklejeńców jak ich odkleiło w swojej odklejce, którą zafundowały im rządy po 89 roku. Nie ma na świecie lepszego kraju do życia i pracy do lekarzy niż Polska. Noo, sukces, wreszcie jesteśmy w czymś najlepsi. Obywatele ciężko tyrali w kołchoźniczej niewoli na Pokaż całość