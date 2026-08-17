Zarobki lekarzy w Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu. Radiolog 2741513 zł
Zarobki lekarzy w Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu (2025). Szpital udostępnił dane tylko dla top 20 na kontrakcie i top 20 na UoP: Rekordzista: 2 741 513 zł (radiolog) Ponad 1 mln zł: 3 w tym okulista, lekarzy Ponad 500 tys. zł: 23 lekarzy Pamiętajcie! Zarobki rzędu 100k to WYJĄTEK na NFZbirman
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Komentarze (82)
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Tak zaczną zarabiąc mniej bo jak szpital będzie będzie w stanie obrobić 30 a nie 10 pacjentów w tym samym czasie to nie będa sobie tak wydzierać radiologów.
Może i kilka strona a4 umiejętności nieprzydatnych nigdzie indziej poza szpitalami, za to w pakiecie stres i g---o płaca.
Co do radiologów, to jest taki niedobór że to jest niepojęte, znam od środka temat niestety i znam gości co potrafią mieć 6-8k
To jest wręcz absurdalne.
@DoktorMorela: myślę, że to jedynie część waszego patologicznego środowiska, ale zaiste trzeba coś z tym zrobić.
Ile trzeba zarabiać żeby dostać się do G20 Konowałów? 1 mln rocznie?
Tfu!