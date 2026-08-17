Zarobki lekarzy w Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu (2025). Szpital udostępnił dane tylko dla top 20 na kontrakcie i top 20 na UoP: Rekordzista: 2 741 513 zł (radiolog) Ponad 1 mln zł: 3 w tym okulista, lekarzy Ponad 500 tys. zł: 23 lekarzy Pamiętajcie! Zarobki rzędu 100k to WYJĄTEK na NFZ