W sumie już tak jest, właściciele psów mają iq 50 podejrzewam, iść z psem w miejsce publiczne bez kagańca, czasami nawet smyczy nie zakładają bo po co. Bardziej za kundlony kraj to chyba tylko rumunia. Ludzie sie na oglądali jaki bajek disney zakochany kundel i innych p-----l nabrali tego zwierza. Powinny być wprowadzone naprawdę drakońskie kary za pogryzienia psa, za zakłócanie ciszy, za niesprzątanie po psie. Do tego zakaz psów powyżej jakiejś Pokaż całość