Do tego doprowadzi niekontrolowana psideologia w Polsce
Facet z USA praktycznie co miesiąc ma tyle kontentu z tym jak musi walczyć o swoje życie by nie zostać zabitym przez psy. W Polsce ten sam chlew będzie za niecałą dekadę oceniam. Już teraz spacery poza miastem bez gazu i czegoś ostrego do obrony to granie w ruletkęOsobaSnusiarska
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Komentarze (90)
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Ja moglbym ze spacerow zrobic cały kanał na jutubie, ale przecież zaraz by mi chate spalili, ci ludzie są nieobliczalni
Widzę, że mental psiarza jest niezależny od szerokości geograficznej.
a jak kogos taki pies atakowal to szybko wyjasniano z wlascicielem ze jak pies mu niepotrzebny w zagrodzie i sobie lazi samopas to dobry somsiad moze pozyczyc lepszy lancuch albo zalatwic przeprowadzke do dolu z wapnem
problemem nie sa psy tylko wlasciciele ktorzy sie zmienili i uznaja ze ich pies jest ponad takie błahostki
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