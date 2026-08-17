Paczka dostarczona, potem 402,58 zł dopłaty. UOKiK bada Furgonetkę
Urząd kwestionuje dziewięć zapisów regulaminu: klient może dostać dopłatę bez protokołu i zdjęć, a reklamację rozstrzyga kurier, z którym nie zawarł umowy. Furgonetce grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu.Palinek
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Komentarze (11)
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Tak samo KC mówi, że nie trzeba płacić kwestionowanej opłaty aż do rozstrzygnięcia sprawy
kary dla epaki
Naciągacze mają się dobrze. To jest działający model biznesowy w prawnej dżungli.
Najlepsze ze ja mialem pudełka na zamowienie o stalych wymiarach a nawet jakbym wpisał 5cm wieksze z kazdej strony to cena bylby taka sama
z paczki za 20zł robiło sie 80zł
ja mialem "tylko" 800zł do doplaty a byli tacy co mieli 10-20x tyle
Choć jak juz sie rozkmini to razem z kuponami z peppera dpd jest najtansze, kuriera da sie ogarnac za 11zl np