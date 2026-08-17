10-15 lat temu korzystalem z jakiegos posrednika - wszystko żarło dobrze DO CZASU - nagle afera jak tutaj ze ludziom doplaty przychodziły

Najlepsze ze ja mialem pudełka na zamowienie o stalych wymiarach a nawet jakbym wpisał 5cm wieksze z kazdej strony to cena bylby taka sama



z paczki za 20zł robiło sie 80zł



ja mialem "tylko" 800zł do doplaty a byli tacy co mieli 10-20x tyle Pokaż całość