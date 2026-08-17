Wieczna beka z krypciarzy co to mają "nienamierzalny(tylko Monero jest, ale tym na giełdach nie pohandlujesz, BTC jest całkowicie namierzalny), prywatny i niezależny piniondz" który aby istnieć uzależniony jest of pełnej infrasrtuktury sieciowej i istnienia internetu do czego potrzebujesz kogoś kto ci to udostępni, czyli państwa. To już bardziej niezależna jest gotówka FIAT od tej ściemy.