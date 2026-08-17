Binance przekazało Rosji dane użytkownika wspierającego Ukrainę
Binance przekazało rosyjskim służbom dane użytkownika wspierającego Ukrainę. Sprawa stawia niewygodne pytanie o prywatność na giełdach krypto - kto i w jakich okolicznościach może uzyskać dostęp do danych klientów?ForexClubPL
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Komentarze (32)
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@birman: Medyczne dane trzymamy w Holandii
Bandyci, w każdych okolicznościach. Nie bez powodu na świecie mamy tyle porwań i zniknięć bitcoinowych milionerów.
https://www.pb.pl/porwania-tortury-i-grozby-bogacze-okradani-z-milionow-w-kryptowalucie-1265435
https://tvn24.pl/swiat/brutalne-porwania-milionerow-kryptowalutowych-porywacze-odcinaja-palce-zadaja-milionow-euro-st8443506
@jagoslau: Ale pieprzenie. Tak jakby w innych krajach było inaczej. Wszędzie znajdziesz skorumpowanego urzędnika itp. Nigdy i nigdzie pokazywanie się ze swoim ponadprzeciętnym bogactwem nie było bezpieczne.
Porównywanie tego do samochodu i użyteczności obu tylko pokazuje twoje braki intelektualne i zrozumienie tego czym jest