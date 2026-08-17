Nadal pompujemy miliardy w górnictwo... JSW wciąż traci
Choć technologia gna do przodu, a globalny kapitał szuka zielonych aktywów, rodzimy sektor węgla kamiennego notuje gigantyczne straty operacyjne rzędu ponad 8 mld PLN. Twarde dane z polskich kopalń zebrane w Bazie danych o kopalniach w Polsce Fundacji Instrat, nie pozostawiają złudzeń. Czy wydobycFXMAG
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Komentarze (58)
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totalna k---a szuria i foliarstwo oraz pisowstwo, masa ruskiej dezinfo - i mówię tutaj o postach nie teraz a 5 lat wstecz do teraz
miejsce ludzi z JSW jest w rosji, odnaleźli by się tam
mówimy o patoli w której jak zamkniesz szyb w którym skończyły się złoża - kręcą małysza i drą japę
Czarne złoto, niezależność energetyczna to to trzeba najpierw usiąść i na spokojnie wszystko przemyśleć ...
bo gdy człek się spieszy to się diabeł cieszy 🫶
O tym niedobrze mówić
Po grzyba miałaby zacząć oszczędzać, skoro
¯\(ツ)/¯