obaczajcie sobie w wolnej chwili media społecznościowe ludzi z JSW, związków zawodowych JSW itp.

totalna k---a szuria i foliarstwo oraz pisowstwo, masa ruskiej dezinfo - i mówię tutaj o postach nie teraz a 5 lat wstecz do teraz



miejsce ludzi z JSW jest w rosji, odnaleźli by się tam