22-letnia Alicja Klag, która przebywała tam jako turystka, bez wahania wskoczyła do wody, gdy zauważyła dwóch mężczyzn mających poważne problemy z utrzymaniem się na powierzchni...Alicja Klag jest instruktorką pływania.

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z jednej strony miała dużo szczęścia, z drugiej może jako instruktorka pływania ma też wiedzę w zakresie ratownictwa wodnego. Tak czy siak warto by było podkreślać, żeby bez odpowiedniego doświadczenia i przeszkolenia zachować zdrowy rozsądek, a nie rzucać się do wody w przypływie