Tonęli w jeziorze Como. 22-letnia Polka uratowała im życie
Polka uratowała dwóch mężczyzn, którzy topili się w jeziorze Como we Włoszech. Jej bohaterski czyn opisały lokalne media, a burmistrz osobiście podziękował jej za odwagę.paramedix
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 40
- Odpowiedz
Komentarze (40)
najlepsze
@Marcepanowy_Detektyw: Dlatego podstawową zasadą ratunku jest podtopienie ratowanego.
Chociaż nie... Robocop nie miał wielkich jajec!
z jednej strony miała dużo szczęścia, z drugiej może jako instruktorka pływania ma też wiedzę w zakresie ratownictwa wodnego. Tak czy siak warto by było podkreślać, żeby bez odpowiedniego doświadczenia i przeszkolenia zachować zdrowy rozsądek, a nie rzucać się do wody w przypływie
Wyciągnięcie topiącego się dziecka to nie lada wyczyn a co dopiero dorosłą osobe.
@funeralmoon: Osobiście preferuję, człowiek jak maszyna może się popsuć na środku wody i wtedy dałby majątek za taką bojkę na sznureczku nieopodal. Do tego można do niej wrzucić telefon i portfel jak jest wodoodporna saszetka.
Komentarz usunięty przez moderatora