A wiecie, ze nie tylko w elektrykach tak jest z gwarancją? Generalnie z większością drogiego sprzętu jest tak, ze do czasu kupna to obiecują złote góry i mało loda nie zrobią by sprzedać auto czy maszynę. Jak tylko zaczną sie problemy to winny jest użytkownik, sprzęt pracuje poprawnie i serwis nie dostrzega usterek i inne tego typu śpiewki.