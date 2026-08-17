"Kupił elektryka i utknął w serwisach. Gwarancja na akumulator to fikcja"
"Producenci aut elektrycznych starają się kusić nabywców wieloletnią gwarancją na akumulator i układ napędowy. Problem w tym, że gdy faktycznie dojdzie do usterki, wyegzekwowanie naprawy okazuje się często niemożliwe. Przekonał się o tym jeden z naszych czytelników - Pan Filip..."paramedix
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Komentarze (47)
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@dzem_z_rzodkiewki: kupiłem, przejechał ponad 535 tys. km ¯\(ツ)/¯
Ale obowiązuje "gwarancja dotycząca utraty pojemności akumulatora". Która zgodnie z umową działa jeżeli procentowy wskaźnik pojemności baterii spadnie poniżej 70%. W tym przypadku wskaźnik ten wynosi 90% - za to 2 z 96 baterii dają niższe napięcie.
Jest to więc wada materiałowa (lub produkcyjna) w zależności czy
@surlin: jeździć obserwować. Bateria jest tak slaba jak jej najsłabsza ogniwo. Jeśli już choćby jedna grupa ogniw tak kuleje. To kwestia (krótkiego) czasu jest jak padnie i cała bateria będzie wysrana.
Ale nie jest to jakiś wielki problem wymienić te dwa uszkodzone ogniwa.
Koszt takiej regeneracji to od paru tysięcy w wyspecjalizowanych serwisach. Do przeżycia.
Jakby nawet chcieć wymienić cały pakiet 40kwh na inny, to u----i stoją od 9-12 tys.
https://www.youtube.com/watch?v=4j3CmW3k3qM
@tutajsiemylisz: ale to Ty dzwonisz i nie ja minusowałem.
@tutajsiemylisz: no to powodzenia xD
Pytanie, czy przypadkiem swiadomie nie kupil takiego auta, o czym pewnie jest stosowny zapis w umowie, w dobrej cenie, liczac na to ze wydębi z ASO nowiuśkie baterie za pół darmo.
Nie pierwszy i nie ostatni janusz co przejechał sie na wlasnej pazernosci
jak widać, nie ma różnicy między zbyszkiem mechanikiem a dużymi firmami, wszędzie wszyscy zostaną wyruchani, tylko kwoty i standard mogą się różnić.
Ten fragment doskonale tłumaczy, o co dokładnie chodzi:
bo gdyby faktycznie chodzilo o 70% pojemnosci, to samochod ewidentnie ma jej mniej
ale SOH nie potrafi tego stwierdzic wiec pokazuje wiecej ale juz kąkuter pokladowy jest tego swiadom i nie pozwala przejechac wiecej km :P