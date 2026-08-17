Hity

tygodnia

Pacjentów odsyłano. Przyjmowano tych, którzy byli opłacalni. Nowy skandal.
Pacjentów odsyłano. Przyjmowano tych, którzy byli opłacalni. Nowy skandal.
2587
Samica rysia zastrzelona. To już kolejny ryś zastrzelony przez kastę myśliwską.
Samica rysia zastrzelona. To już kolejny ryś zastrzelony przez kastę myśliwską.
2397
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 12 osób nie żyje
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 12 osób nie żyje
1941
Zaginął tata mojej koleżanki w Warszawie, wyszedł na rower
Zaginął tata mojej koleżanki w Warszawie, wyszedł na rower
1768
UWAŻAJ! Restauracja Harnaś - Kościelisko
UWAŻAJ! Restauracja Harnaś - Kościelisko
1645

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