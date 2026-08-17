Sfałszowała 358 recept, znowu może prowadzić aptekę.
Skazana za fałszowanie recept i wyłudzenia tą drogą niemal miliona złotych oraz udział w odwróconym łańcuchu dystrybucji ...sprzeczne orzecznictwo NSAmistalowa
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Skazana za fałszowanie recept i wyłudzenia tą drogą niemal miliona złotych oraz udział w odwróconym łańcuchu dystrybucji ...sprzeczne orzecznictwo NSAmistalowa
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Jestem tym wszystkim zmęczony.
To na początek. No i oczywiście bezwzględna odsiadka i zakaz prowadzenia apteki.
piękny świat w którym właściciel obywatela nie mówi co może sobie kupić a na co potrzebuje zezwolenia.
Potrzebowałem jakiegoś leku przeciwbólowego, to w każdej aptece w wojewódzkim mi kazali spadać na drzewo i nie wracac bez recepty.
W wiejskiej aptece babka zapytała tylko ile blistrów potrzebuje xD