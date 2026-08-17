Jak deweloperzy manipulują średnią ceną mieszkań?! Statystyka wg Dziekonskiego
Czy średnia cena metra kwadratowego naprawdę mówi nam, ile kosztują mieszkania w Warszawie?! Wracamy do dyskusji z odcinka #155 i odpowiadamy na argumenty Jana Dziekońskiego z RynekPierwotny.pl. Rozbieramy na części pierwsze spór o średnią i medianę, sprawdzamy dane NBP oraz porównujemy ceny ofertowsrgs
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Komentarze (11)
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Nie i nigdy tak nie było. Nie tylko w Warszawie ale i właściwie wszędzie.
Jednak nie wiedzieć czemu, wszyscy (zarówno deweloperzy, jak i klienci czy oszołomy na wykopie) brandzlują się do tych średnich cen tak jak Janusze do przebiegu używanego Passata na OLX.
Ludzie chcą być okłamywani, więc deweloperzy ich okłamują i tak to się kręci