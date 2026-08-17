Czy średnia cena metra kwadratowego naprawdę mówi nam, ile kosztują mieszkania w Warszawie?!

Nie i nigdy tak nie było. Nie tylko w Warszawie ale i właściwie wszędzie.Jednak nie wiedzieć czemu, wszyscy (zarówno deweloperzy, jak i klienci czy oszołomy na wykopie) brandzlują się do tych średnich cen tak jak Janusze do przebiegu używanego Passata na OLX.Ludzie chcą być okłamywani, więc deweloperzy ich okłamują i tak to się kręci