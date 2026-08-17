Najostrzejsze w historii zdjęcia Słońca ujawniają maleńkie wiry plazmy, które...
naukowcy badali od dziesięcioleci. Naukowcy uzyskali zdjęcia o najwyższej rozdzielczości przedstawiające maleńkie wiry plazmy na powierzchni Słońca, potwierdzając obecność niestabilności Kelvina-Helmholtza, która może wyjaśniać, w jaki sposób Słońce magazynuje i uwalnia energię.Tired_
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Komentarze (24)
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@KupujacKarmeDlaKotaNieMajacKota: albo można podczas zaćmienia, niedawno było takie zaćmienie i wygląda że spokojnie można było lądować na tej zacienionej stronie ;)
@sijulejter: https://www.techspot.com/images2/news/bigimage/2026/08/2026-08-06-image-2.jpg na zdjeciu porowanli do wysp Hawajskich.
@Zylet: Mam wypalone od wódy, więc nic bym nie poczuł.