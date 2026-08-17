naukowcy badali od dziesięcioleci. Naukowcy uzyskali zdjęcia o najwyższej rozdzielczości przedstawiające maleńkie wiry plazmy na powierzchni Słońca, potwierdzając obecność niestabilności Kelvina-Helmholtza, która może wyjaśniać, w jaki sposób Słońce magazynuje i uwalnia energię.