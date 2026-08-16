Od 1 września powozem konnym już nie dojedziesz na Morskie Oko
Po wielu miesiącach rozmów, sporów i negocjacji między zarządem TPN, fiakrami, ministerstwem środowiska i organizacjami prozwierzęcymi transport konny nad Morskie Oko został zawieszony, a konie pojadą tylko do Wodogrzmotów Mickiewicza (na Morskie Oko dojedzie tylko transport elektryczny)TheTostu
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Komentarze (112)
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I tak by pojechały tylko wcześniej by musiały z---------ć przez 1-2 sezony.
Dokladnie tak - Pojdą na salami
https://tpn.gov.pl/aktualnosci/bezplatne-przejazdy-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-kolejne-zmiany-w-pilotazu-e-busow-tpn-do-morskiego-oka
@TheTostu: xD
3 dni temu
@Pawel993: Ok, ale skąd pomysł, że to ta sama osoba?
bo jak chcesz iść w góry to tracisz 1h na tą drogę