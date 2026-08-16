Można by po prostu zrobić ścieżkę rowerową dla rowerów... Ale TPN by nie zarobił. Bo to Januszex musi zarobić. By dowieść busem turystów, by zarobić na parkingu dla samochodów, by bus elektryczny się zwrócił, by górale mogli zarobić na powozach konnych. A zrobić chociaż parking dla rowerów by nie trzeba było busem albo samochodem? Tyle to nie. Za to szlaki są zaniedbane. Wypolerowane przez dziesiątki tysięcy butów turystów, toteż jest ślisko. Ktoś Pokaż całość