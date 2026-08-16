Smród w sklepach osiedlowych, menele rozrzucający śmieci z koszy w poszukiwaniu złotych puszek i butelek, nieczynne butelkomaty, wały na kaucjach (np. źle naliczane), często kolejki w sklepach, bo ktoś oddaje akurat 2 worki 60-80litrów puszek, butelek, wzrost cen za wywóz śmieci..



pięknie nas urządzili. Rozumiem szczytny cel, ale przed systemem kaucyjnym było idealnie: menele zbierali każdą puszkę porzuconą w rowie i szli z tym na złom. Wszyscy byli zadowoleni. Czysto, bez smrodu, Pokaż całość