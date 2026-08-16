Posłowie tracą cierpliwość do systemu kaucyjnego. To upokorzenie społeczenstwa"
Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska twierdzi, że problem z systemem kaucyjnym mają ci sami ludzie, których przerasta odniesienie brudnych naczyń do zmywarki. Jest ich jednak zaskakująco dużo wśród polityków koalicji wynika z interpelacji poselskich, wpływających do jej resortu.Dorodny_Wieprz
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Komentarze (16)
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@mareczny: No to masz na screenie kto jak głosował. Weź okulary załóż bo ja tam widzę więcej partii ¯\(ツ)/¯
pięknie nas urządzili. Rozumiem szczytny cel, ale przed systemem kaucyjnym było idealnie: menele zbierali każdą puszkę porzuconą w rowie i szli z tym na złom. Wszyscy byli zadowoleni. Czysto, bez smrodu,