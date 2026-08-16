Futurystyczny laser do niszczenia komarów już dostępny w sprzedaży
Urządzenie Photon Matrix oparte na technologii laserowej narzędzie do zwalczania komarów, wykorzystujące sztuczną inteligencję, technologię LiDAR oraz radar do wykrywania i niszczenia komarów jest już dostępne w sprzedaży w cenie od 988 dolarów.Tired_
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Komentarze (75)
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@odomdaphne5113 Zwiększy się liczba szukań na google o bolących oczach :)
Nie mniej to laserowe rozwiązanie fajne na uparte sztuki.