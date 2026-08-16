No spoko, czyli mamy tam laser który jest w stanie upalić komarowi skrzydła i mamy zaufać producentowi, że absolutnie nie trafi nam w oko, nie trafi też w przedmiot który odbije laser w oko i nie zawiesi się na łatwopalnym przedmiocie powodując pożar? xD Tam tyle rzeczy może pójść nie tak, że ciężko mi nawet sobie wyobrazić ile pozwów będzie w pierwszych tygodniach i jak szybko produkt będzie wycofany / zakazany xD