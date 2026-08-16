W budżecie NFZ na 2027 r. może zabraknąć 22 mld zł na leczenie
Projekt planu NFZ zakłada 237,3 mld zł kosztów. Według ekonomisty Federacji Przedsiębiorców Polskich do pokrycia obowiązkowych wydatków zabraknie 20-22 mld zł, a koszty leczenia rosną około 2,5 razy szybciej niż inflacja.Palinek
- #
- #
- #
- #
- 53
- Odpowiedz
Komentarze (53)
najlepsze
*Na pensje dla arystokracji
Jestem przekonany że miłościwie leczący dobrowolnie, a nawet chętnie, oddadzą część swych dochodów by móc dochować przysięgi Hipokratesowej i nadal nieść pomoc maluczkim w ich przyziemnych cierpieniach.
Prawda?
pokrzyczeli pojęczeli a lekarze zarabiają coraz więcej XD
@Morf: ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
@mr-robot78: wniosek - należy zlikwidować (najlepiej - sprzedać ) szpitale. Nie ma szpitala nie ma pensji problem solved
Dla obcego narodu tez styknie
Dla Was robaki jak zwykle
Potem się