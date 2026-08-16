To nie tylko kwestia złodzieji w kitlach bo problem jest też systemowy. Opowiem wam z pierwszej ręki jak to wygląda. Przychodzi pacjentka w ciąży fizjologicznej bez powikłań a lekarzyna wpisuje jakieś patologie/problemy co obliguje ich do wizyty raz na tydzień. W pełni zdrowa pacjentka jest ciągana co kilka dni do specjalisty ginekologa i ma robione niepotrzebne badania i zabiegi bo od wszystkiego jest liczony niemały pieniążek z NFZ dla przychodnii.



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