Hamulce i opony trują bardziej niż rura wydechowa. Unia wprowadza limity, kierow
Już wkrótce europejska motoryzacja może przejść wyraźną zmianę. Choć norma Euro 7 zacznie obowiązywać od 1 lipca 2030 rostarnak
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Już wkrótce europejska motoryzacja może przejść wyraźną zmianę. Choć norma Euro 7 zacznie obowiązywać od 1 lipca 2030 rostarnak
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Komentarze (105)
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@PilotPirx: Rowery i hulajnogi przy jeździe i hamowaniu też wydzielają pyły - kiedy się nimi zajmiemy? Buty się ścierają przy chodzeniu, a KAŻDY człowiek chodzi w butach - dlaczego o tym się głośno nie mówi? Aaaa, i nie zapominajmy - przy praniu ubrań wydziela się mikroplastik, musimy też coś zrobić, aby ograniczyć liczbę prań i zlikwidować mikroplastik
Ale droższa obsługa. Każdy, kto kiedykolwiek choćby próbował szarpać się z tymi sprężynkami i samoregulatorami wie, o czym piszę ( ͡° ͜ʖ ͡°)
rozumiem eko, ale wersja europejska - "za wszelka cene", to chyba nie najlepsze rozwiazanie, zwlaszcza ze
ale jak rzadziej elektryki hamuja "tradycyjnie" to wieksze zniwo zbiera rdza i tu znow bębny maja przewage
mozna sie tez silic na tarcze z innych materialow ale koniec koncow pewnie wygra "oplacalnosc" i do naszych bestii 1.2 puretech do jazdy miejskiej
@gl0wa: i tłuszczu z wielorba do świec...
Jak widać już szwagier jakiś ma firmę, która produkuje alternatywne hamulce, to można rozpocząć operację "hamulce trują powietrze".
Tak jak slupki sie kontuje zeby ograniczyc patoparkowanie tak progi zwalniajace zeby ogarnac z-----------y
Ogolnie to policja bezradna jest
@Maciejos00: ja j---e z tymi waszymi zlotymi srodkami na glownej. wiesz ile kosztuje budowa i utrzymanie infrastruktury inizynieryjnej tunelow. czy ludzie maja lazic kanalami jak szczury? w miescie jedz rowerem. a mozesz jechac bez zatrzymywania sie obwodnica.
@sirdam: nie będą latać, bo nie będzie pracy i z 15minutowego getta będzie ciężko się wyrwać