No shit. Wiedza znana od przynajmniej dziesiątek lat, że większość syfu na ulicy to pył od ogumienia i klocków. Ale na tym ciężko było jakiś biznes zrobić to walczono z emisjami spalin, które już od jakichś 30 lat dużo czystsze nie mogą być.

Jak widać już szwagier jakiś ma firmę, która produkuje alternatywne hamulce, to można rozpocząć operację "hamulce trują powietrze".