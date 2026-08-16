Ja to się zastanawiam co będzie w spółdzielni BRÓDNO jeżeli uda się tamten zarząd obalić.

Broni się rękami i nogami odkąd podczas COVIDA wygasła im kadencja i do dnia dzisiejszego nie przeprowadzili walnego by wybrać nowy.

Za to ich ostatni pomysł to przeprowadzić walne w kawałkach i taki grafik wymyślili, że chyba 2 lata zajmie.