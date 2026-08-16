Mieszkańcy obalili zarząd. Teraz czynsze skoczyły nawet o 100%
Mieszkańcy warszawskiej spółdzielni "Politechnika" na Mokotowie odwołali wieloletni zarząd. Kilka miesięcy później dostali informacje o podwyżkach miesięcznych opłat sięgających 40-100 proc. Jak opisuje "Gazeta Wyborcza", spółdzielnię dodatkowo paraliżuje spór o to, kto ma prawo nią rządzić.WroTaMar
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Komentarze (29)
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Poprzednie władze spoldzielni szły w długi, płacąc 25% więcej za energię niż zbierały od ludzi, dodatkowo mając częściowo kasę przyblokowana w jednym z banków.
Jak zwykle ludzie widzą tylko wierzch.
Broni się rękami i nogami odkąd podczas COVIDA wygasła im kadencja i do dnia dzisiejszego nie przeprowadzili walnego by wybrać nowy.
Za to ich ostatni pomysł to przeprowadzić walne w kawałkach i taki grafik wymyślili, że chyba 2 lata zajmie.
( ͡º ͜ʖ͡º)
zawiązała sie grupka "rebeliantów" która łaziła po mieszkaniach i agitowała przeciw administracji, że nic nie robią, że podwyżki itp
i jakimś cudem udało im sie zebrać głosy potrzebne do odwołania i wsadzenia do zarządu "swoich"
natychmiast podnieśli opłaty, a jakość usług na osiedlu (sprzątanie, koszenie trawy itp) spadła
to teraz trzymaj sie doopy, bo taką historię ci sprzedam: mieszkałem w budynku gdzie prezes zarządu wspólnoty wyprowadzał pieniadze z konta wspólnoty do swojej działąlności, bo miał długi
w to pewnie jeszcze trudniej uwierzć
ile u was jest na fundusz remontowy- od metra mieszkania?
u mnie na wiosce przyległej do miasta woj. 4,5zł/m2 (chata 100m)