Jak przeczytałem o 12 rannych, to mi mózg się przestroił na ofiary, i myślałem że znowu chodzi o Matkę Boską Medjugorską (nienawidzącą pielgrzymów z polski z jakiegoś powodu). xD

Ale - on topic - wychodzi, że nie tylko u nas cepry wają wywalone na konie. ¯\(ツ)/¯