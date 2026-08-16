Czy trzy konie wystarczą do ciągnięcia w górach 4 przyczep z 40 turystami?
Jedna osoba zginęła, a 12 zostało rannych w wypadku powozu konnego w dolinie Val Roseg w Szwajcarii. Trzy konie wystarczą, o ile żaden nie padnie w trakcie, bo wtedy już nie. Woźnica utracił kontrolę nad wielotonowym taborem.dict
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Komentarze (35)
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Zanim ciągniki weszły do użytku, to pojedyncze konie ciągnęły spokojnie wozy z toną ładunku, a nawet i pod 2 tony
Ale - on topic - wychodzi, że nie tylko u nas cepry wają wywalone na konie. ¯\(ツ)/¯
@mg1987: i to w dniu otwarcia turbomatki boskiej karkosika! Katole lubią znaki - to qwa jaki znak dostali xdd