Mucha Cronenberga ma 40 lat. To wciąż arcydzieło filmowej makabry, która porus
Historia szalonego naukowca w filmie Mucha łącząca się z muchą domową zazwyczaj symbolem odrazy kojarzonym z rozkładem dostarcza wszystkich głównych elementów body horroru. Pojawia się metamorfoza ciała, utrata kontroli i mnóstwo mrożących krew w żyłach motywów, takich jak odpadające paznokcieDarth_Sicario
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Komentarze (12)
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Moim zdaniem celowa taktyka, mamy ogladac tiktoki, kupowac gowno z temu i slinic sie gole d--y a nie jakies tam glebsze emocje, radzic sobie ze strache, stresem czy agresja itp dzisiaj robiac taka muche dostali by info od inwestorow ze ma byc
No niby tak, ale nie do końca.