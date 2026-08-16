Różowa ma fabię 3 z bębnami z tyłu. Najechała tym już prawie 200 tys i jedyne problemy jakie były to właśnie te hamulce. Dwa razy laweta bo się zapiekły i mało co nie zapaliły. Miesiąc stania na ręcznym (bez mrozów) i nie ruszysz. Były już wymieniane i okładziny i całe bębny kiedy inne elementy auta pracują bez zarzutów. Do tego piszczą i skrzypią ale za to… gorzej hamują.