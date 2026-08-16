Bębny wracają do samochodów. Unia zmienia hamulce
Hamulce bębnowe, które przez lata ustępowały miejsca tarczowym, mogą znów stać się częstym widokiem na europejskich drogach. Powód jest zaskakujący.VoxClamantisInDeserto
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Hamulce bębnowe, które przez lata ustępowały miejsca tarczowym, mogą znów stać się częstym widokiem na europejskich drogach. Powód jest zaskakujący.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (85)
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Odpowiedź jest prosta dla tych którzy przeczytali te wypociny niedorozwiniętego umysłowo Mariana Szutiaka autora tego gówna.
Klocki i tarcze będą musiały być z mniej ścieralnych materiałów. I takie już od dawna istnieją i są sprzedawane za troche więcej jak garść ryżu dla Chińczyka i jego klocków za 200zl komplet
Nikt normalny do bębnów ani tarczo-bębnów nie wróci.
@CapsLock3: Dadzą ograniczenie do 30km/h.
@bidzej: co ty p--------z? xD
jak widzisz "niezapuszczanie" bębnowych? rozkręcać i talkiem pudrować? a może wd40 psiknąć? xD
W elektrykach i hybrydach jest problem z korozją tylnych tarcz. Są one po prostu zbyt mało używane. Ponad 90% hamowania bierze rekuperacja, a klocki na przedzie dohamowują do zera tuż przed zatrzymaniem. Na tyle tarcze rdzewieją i dostają bruzd. W takim przypadku bębny są po prostu lepsze.
Nie ma to jednak powiązania z pyleniem. Na tyle felga po latach jest wciąż czyściutka. Na przedzie delikatny nalot z syfu. Nigdy
@bombel321: Jest coś takiego co się nazywa hamowaniem awaryjnym. Hamulce tarczowe także rzadko kiedy są używane na 100 procent, a bębny będą zwyczajnie niewystraczające.
Czyli nie musi być bezpiecznie ma być ekologicznie