OD TERAZ XD



A co z milionami co już tu są? Co z uszczelnieniem granic? Poza tym na wizach też będą popełniać przestępstwa.



Gdyby ktoś chciał, aby w Polsce było lepiej, wywaliłby stąd wszystkich mężczyzn spoza UE i zamknął dla nich granice na następne 10-20 lat... A tak, zwyczajny teatr dla gojów.