Koniec swobodnego wjazdu do Polski. Od teraz są dla nich wizy
Polska uszczelnia zasady wjazdu do kraju. Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra spraw zagranicznych obywatele Gruzji, Kolumbii oraz Wenezueli od teraz muszą posiadać wizę, by przekroczyć granicę RP. Rząd tłumaczy decyzję walką z nielegalną migracją i szarą strefą.ZionOfel
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Komentarze (110)
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Ale zaraz wyjdzie ze będziemy importować czarnych z nimiec ale chciałbym sie mylić
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@glosrozsadkuwzalewieszamba: z tego 70-80% dla Ukraińców i Białorusinów. Ukraińcy ci przeszkadzają ruska onuco? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@glosrozsadkuwzalewieszamba: "Politycy, przerzucając się danymi o wizach pracowniczych, często nie dodają do nich ważnych zastrzeżeń. Po pierwsze w znacznej większości wydaje się je Ukraińcom i Białorusinom. W pierwszym półroczu 2023 roku obywatele tych dwóch krajów otrzymali 77 proc. wszystkich wiz pracowniczych (125 tys. z 162
@D3SP3RO: wzięli pod uwagę że w tych 21mln Polaków są górnicy i lekarze którzy generują miliardy złotych kosztów a nie PKB ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Skoro teraz wreszcie pojawiają się konkretne ograniczenia dotyczące m.in. Gruzji, Kolumbii i Wenezueli, to najwyższy czas zrobić kolejny krok: dokładnie skontrolować firmy, które przez lata masowo sprowadzały tę „egzotykę” do swoich Januszowych biznesów.
Sprawdzić pośredników, zezwolenia na pracę, faktyczne zatrudnienie, warunki pracy i
@Lumberjack91: Wszelkie agencje pracy. Założę się, że minimum połowa łamała przepisy.
Ojejku, januszexsy już nie będą mogły łatwo ściągać tanich pracowników. No naprawdę strata.
Spokojnie areczku. Biznes sobie rade da( ͡º ͜ʖ͡º)
@eko-port-karnowski: A odkąd oni mają ruch bezwizowy? Wróci PIS z przystawkami do władzy to zadasz to pytanie? NO CHYBA NIE xD
A co z milionami co już tu są? Co z uszczelnieniem granic? Poza tym na wizach też będą popełniać przestępstwa.
Gdyby ktoś chciał, aby w Polsce było lepiej, wywaliłby stąd wszystkich mężczyzn spoza UE i zamknął dla nich granice na następne 10-20 lat... A tak, zwyczajny teatr dla gojów.
@PakaBaka: w zależności od zachowania. Grzeczni zostają, niegrzeczni idą w deportację.