Audio voodoo kontra Ton Składowy. O absurdach świata audio
Producenci sprzętu audio mogą co prawda sprzedawać swoje urządzenia niczym drogie zegarki, budując wokół nich aurę prestiżu, jednak nie powinni promować ich za pomocą nieistniejących właściwości. Nie da się przecież obronić tezy, że jakość zapisanej cyfrowo muzyki poprawi się dzięki wymianie dyskuRoszp
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Komentarze (25)
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Tymczasem rzeczywistość:
https://www.tomshardware.com/speakers/in-a-blind-test-audiophiles-couldnt-tell-the-difference-between-audio-signals-sent-through-copper-wire-a-banana-or-wet-mud-the-mud-should-sound-perfectly-awful-but-it-doesnt-notes-the-experiment-creator#xenforo-comments-3893008
Tu można samemu sprawdzić: https://www.diyaudio.com/community/threads/copper-wire-vs-bananas-vs-mud-an-interconnect-test.420367/
Zawsze będzie jakaś mała grupa osób, która będzie wierzyć w różne bzdury, dotyczy to każdej dziedziny życia - medycyny, technologii, duchowości.
Będzie to działać na sile, bo świat nie lubi próżni, a człowiek z natury jest wierzący. Człowiek zanim ustrukturyzował pismo to malował w jaskiniach o swoich wierzeniach. Dekadę temu po prostu ludzie mieli swoje zabobony, w połączeniu z katolicyzmem była jakaś mieszanka, która jako taka funkcjonowała.
Zasilacz z czarnej listy, zamykam temat.
No i też zależy jak kto jeździ, jak krótkie trasy, rekreacyjnie po prostym, to każdy się nada i to że przerzutek nie da sie wyregulować bo się pokrzywiły nie robi wielkiej różnicy, tylko trochę w-----a.
Jak jest pagórkowato i lubisz przejechać te
Dobrega dnia Wypokpi mój jest dziś c-----y.