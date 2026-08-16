W sumie mam troszkę skrzywienie na punkcie gratów co dobrze grają. Jednak najlepszym audiofilem była moja była różowa. Stawiałem na półce Accuphase i pytałem czy gra dobrze a On że to pierdzi. Każdy z nas inaczej czuje dźwięk. Ale po latacha dalej twierdzę że najważniejsze jest słuchanie muzyki nie a gratów. A fizyka to nauka ścisła choć w porównaniu do matematyki nie do końca.

Dobrega dnia Wypokpi mój jest dziś c-----y.