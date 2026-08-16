Lepiej by było w drugą stronę. Podajesz np. lek na nadciśnienie "Acebis" i baza ci wyszukuje jakie suplementy magą cię zabić.

Leki ważniejsze niż suplementy, a jak ktoś ma koszyk leków do wzięcia to by taka baza pomogła w terapii lekowej.



Tak naprawdę suplementy można zastąpić zbilansowaną dietą, a jedyne co powinno się suplementować w Polsce to witamina D szczególnie zimą.