247 interakcji suplementów z lekami: dziurawiec w 10 z 46 najgroźniejszych
Otwarta baza 247 udokumentowanych interakcji suplementów diety z lekami przy każdej pozycji mechanizm, zalecenie i źródło. Całość zweryfikowana przez farmaceutę. Bez rejestracji i bez logowania.tinctura
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Komentarze (27)
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Artykuł wartościowy, ale dla ludzi, którzy rozumieją, co czytają.
Wam zapakowac os w "za darmo" i bez konta i juz sie cieszycie.
Co wiecej podaja wam zalecenia kombinowania suplemntwo typu:
Leki ważniejsze niż suplementy, a jak ktoś ma koszyk leków do wzięcia to by taka baza pomogła w terapii lekowej.
Tak naprawdę suplementy można zastąpić zbilansowaną dietą, a jedyne co powinno się suplementować w Polsce to witamina D szczególnie zimą.
@piotrz1: Skąd to info?