Resort zdrowia chce porządków w suplementach, branża staje okoniem
Podczas gdy tzw. lex szarlatan czeka na podpis prezydenta, trwają prace nad nowelizacją, która ma wzmocnić nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad rynkiem suplementów, wartym w 2024 r. 7,1 mld zł. Projekt spotkał się jednak z mocnym oporem branżyfreedomseeker
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Komentarze (20)
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Jedyne co w tej kwestii może zrobić resort zdrowia zgodnie ze swoimi kompetencjami to zakaz sprzedaży w aptekach produktów innych niż lek/medykament/produkt leczniczy nie zarejestrowanych w URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), EMA (European Medicines Agency / Europejska Agencja Leków).
I po temacie.
75% czasu reklamowego to suplementy, leki i inne bzdety.
Promocja 12 piw w cenie 6 to promowanie picia alkoholu.
Ale tego to nikt nie widzi.