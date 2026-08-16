Atak agresywnego psa na jego opiekuna. Film 18+.
Agresywny pies o imieniu Kazik nagle atakuje człowieka. "Pierwsze ugryzienie poszło w twarz, w prawej oko. Zacząłem wstawać. Chwycił zębami moje prawe przedramię i szarpnął całym ciałem. Wszystko widać na filmie" - relacjonuje pan Sławomir.WielkiNos
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Komentarze (157)
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- Kazik! Kazik! Kazimierz. Kazimierz! Proszę ze mnie zejść! Już. Dobrze że nie zaczął mu mówić per "pan"
To jest tylko pies. Głupi ludzie doszukują się w nim człowieka. Kto normalny daje psu ludzkie imię? Swoją drogą, on wszędzie z włączoną kamerą chodzi?
Wiadomo, mała próba statystyczna, ale myślę, że to jest 15-20% imion psów które znam.
Może nawet ciut większy %, ale nie
Komentarz usunięty przez moderatora
@PrezesKarp: Przede wszystkim w sytuacji, gdy pies próbuje podważyć jego przywództwo, nie powinien siedzieć (a tym bardziej pozwolić psu wleźć na siebie). Stojąc, wydaje się być dla psa większym, co zniechęca go do ataku i utrudnia atak na głowę i szyję. Przy tak dużym (i przez to groźnym) psie, już pierwsze próby zmiany hierarchii powinny się
@CapsLock3: IMO:
Opis znaleziska wprowadza w błąd, bo to nie jest pies, ale hybryda psa z wilkiem:
https://wykop.pl/link/7996809/atak-agresywnego-psa-na-jego-opiekuna-film-18/komentarz/138208195/z-tego-co-pisal-wlasciciel-na-swoim-fanpage-ten-pies-jest-krzyzowka-psa-i-wilka-piesek-za-rzeczony-atak-ma-juz-umowiony-zabieg-kastracji-a-jak-to-go-n
- to hybryda która nigdy nie powinna powstać
- typ to jakiś idiota o zerowej wiedzy odnośnie psów
Po c--j karmić coś, co cię gryzie, atakuje i jesteś w stałym zagrożeniu życia.
Logiki tu żadnej, zastrzyk u veta i dołek na około 1 metra i tyle w temacie.
I nie jestem wrogiem psów, całe moje zycie był w domu jakiś pies członkiem rodziny.
Ale to co widzę, to jakaś tragikomedia
Komentarz usunięty przez autora
@Doooom: i słusznie. Życie żadnego psiowilczego bękarta nie jest warte kropli ludzkiej krwi.
Naród czeka, aż takie bydle rozerwie na kawałki dziecko jakiemuś politykowi.
Wtedy wyjdzie drugi polityk co powie że on ma Pimpka co by czegoś takiego nie zrobił i odbierdolta się od pieskuw, a poza tym to wina polityka że jego pies go pogryzl, bo to kara za to, że popiera to, to i tamto.
Dzisiaj za przeproszeniem p--------y się z tymi agresywnymi bydlakami jakby to było jakieś wyjątkowe dobro społeczne!