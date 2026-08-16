Pojawia się pytanie, myślę ze pytanie na miejscu i bardzo zasadne.

Po c--j karmić coś, co cię gryzie, atakuje i jesteś w stałym zagrożeniu życia.

Logiki tu żadnej, zastrzyk u veta i dołek na około 1 metra i tyle w temacie.

I nie jestem wrogiem psów, całe moje zycie był w domu jakiś pies członkiem rodziny.

Ale to co widzę, to jakaś tragikomedia