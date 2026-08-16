Pierwsze prawo to absolutna perełka, a Inkwizytor Glokta jest IMO jedną z najlepiej napisanych postaci, jakie widział ten gatunek. Tak cynicznego s-------a nigdzie nie widziałem, gęba się śmiała przez większości jego rozdziałów. Seria raczej niemożliwa do ekranizacji, podstawą narracji jest wewnętrzny monolog, po który na srebrnym ekranie sięga się rzadko.