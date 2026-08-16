Joe Abercrombie i jego serie fantasy. Dla wielu lepsze niż "Gra o tron"
Twórczość Joe Abercrombiego to fundament nurtu grimdark fantasy, charakteryzującego się brutalnością, cynizmem i brakiem jednoznacznie pozytywnych postaci. Jak ktoś szuka czegoś w klimacie książek Martina, to dobrze trafił.bukins
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Komentarze (21)
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Patriarchat się kończy więc dla starych chłopców trzeba pisać więcej historii o świecie gdzie kobiety nic nie znaczą
To akurat nie wyczyn dla tej nudnej karykatury serialu.