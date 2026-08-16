Wiecie co będzie zabawne? Jak powstanie u nas coś na wzór Szwecji/Niemiec.

Polscy "patrioci" pójdą się tam z nimi nawalać, a tam gangi uzbrojone po zęby, podczas gdy obywatel nie będzie miał żadnej broni :)



Tak w ogóle, Kolumbijczyków ściągają głównie januszexy prywaciarze, którzy nie chcą dać nawet najniższej Polakowi. Potem taki imigrant jest pozostawiony sam sobie i bajlando.