Strefy no-go w Słupsku? Radna apeluje do władz miasta
Radna Marzena Gmińska zaapelowała o zwiększenie liczby patroli w mieście z powodu imigranckiej przestępczości. Wymienia ona konkretne okolice, gdzie spotykają się duże grupy obcokrajowców i gdzie szczególnie w sobotnie wieczory, nie można poruszać się swobodnie, bez obawy o agresywne zaczepki.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 169
- Odpowiedz
Komentarze (169)
najlepsze
@Sagittus: bredzisz. Na tej imigracji korzystają głównie korporacje a nie normalni przedsiębiorcy.
@ClaymorPL: oni ich tam uczą pałowania przedsiębiorców i sprawdzania "czy z rybom" a nie walki z kolorowymi. Oni przecież mogą mieć nóż !
@mat49: brzmi jak ktoś kto szcza na słupy
W dwóch z trzech miejscach zawsze dochodziło do "niebezpiecznych zdarzeń" z prostego powodu. W okolicach ulicy Murarskiej jest największe skupisko barów, więc zdarza się, że ktoś sobie popije i szuka zaczepki. Z kolei Parku Kultury i Wypoczynku to największy park w mieście, gdzie
Polscy "patrioci" pójdą się tam z nimi nawalać, a tam gangi uzbrojone po zęby, podczas gdy obywatel nie będzie miał żadnej broni :)
Tak w ogóle, Kolumbijczyków ściągają głównie januszexy prywaciarze, którzy nie chcą dać nawet najniższej Polakowi. Potem taki imigrant jest pozostawiony sam sobie i bajlando.
Przyzwyczajajcie sie( ͡º ͜ʖ͡º)