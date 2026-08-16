Pielęgniarki: "Medyk nadal może być w dwóch miejscach naraz"
Nowe raportowanie czasu pracy medyków ma ograniczyć sytuacje, w których ta sama osoba figuruje jednocześnie w kilku miejscach. Zdaniem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych projekt tego nie zapewni, bo obejmie tylko leczenie szpitalnefreedomseeker
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Komentarze (34)
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@MargarynaPalma: totalne bzdury piszesz, pabulum vulgi
Grafiki pracy pielęgniarek są ściśle kontrolowane i nie ma możliwości, aby być w dwóch miejscach
odwrócona doba doba polega na tym że robi się np. w szpitalu i rano do przychodni i nie ma czy niedziele czy święta. Nie można się spóźniać ani wyjść za późno i tak wychodzą dwie prace jedna po drugiej pal licho że jest to eksploatacja za drobne
Bo to jest oszustwo raportujesz 2 ludzi biezesz kase za 2 a trzymasz 1
Dlaczego pielegniarki mają opiniować prace ministerstwa zdrowia dotyczącą pracy lekarzy?
Dobra, nie reformujmy już tylko prywatyzujmy. Poproszę tylko o info czyje akcje sobie kupić, żebym też miała kawałek tortu dla siebie.