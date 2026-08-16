Reforma służby zdrowia już była. Już dziś nie można pracować w dwóch miejscach jednocześnie. Znaczy można, ale trzeba być dogadanym z prezesem szpitala. No i być w Polsce, gdzie prokuratura nie widzi czynu zabronionego bez sprawdzania dokumentację i przesyłach. No ale trzeba rozwiązań ustawych ( － ‸ ლ )