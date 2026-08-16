Jesli ktos sie zastanawia, po czym będzie można poznać upadek naszej cywilizacji, to wlasnie po takich symptomach. Nie będzie roboty, ekonomia zacznie sie staczać, drogi przestaną być naprawiane, infrastruktura sie zestarzeje i zacznie psuć. W sklepach drożyzna, robota znowu zacznie być bardziej fizyczna. System opieki społecznej i lecznictwa totalnie sie załamie. Na ulicach nie bedzie wojny, będzie brud i będą brudasy. A w telewizji remake'i i kabarety.