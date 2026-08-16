Źle się dzieje na rynku pracy. Bezrobocie rośnie, a ofert dramatycznie ubywa
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało, że stopa bezrobocia w lipcu 2026 r. wyniosła według wstępnych danych 5,9 proc. wobec 5,8 proc. miesiąc wcześniej. Pracodawcy zgłosili do urzędów o 17,6 proc. mniej ofert w porównaniu z lipcem ubiegłego roku.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 87
- Odpowiedz
Komentarze (87)
najlepsze
Kto wie ile ludzi zatrudnia restauracja Lewandowskiego na którą dostał 50 mln a które będą spłacać areczki z fabryk smrodu?
Nie będzie reakcji, nie będzie efektu.
Ale fakt faktem przydałaby się szeroko zakrojona akcja społeczna, wykop efekt - by wymusić tę blokadę na rządzących. Gdyby poszło szerokim echem i ludzie zaangażowaliby się solidnie,
@staszaiwa: A skąd kasa na niego?