W polsce mobbing jest legalny, to ty musisz udowodnić mobingowanie jako pracownik, ale jak skoro może być odrzucone nagranie mobbingu, ba często zdarzało się że mobber pozywał ofiarę o zniesławienie i wygrywał. Tak to jest w tym kraju i to specjalne podejście aby ludzie żarli się między sobą dzięki czemu kolejne kasty mogą rozkradać wszystkich. Tak to działa. NA zachodzi za mobbing ludzie idą do więzienia, w polsce bardzo rzadko jak ktoś Pokaż całość